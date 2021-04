Arte svizzera, le varianti fin-de-siècle (Di domenica 18 aprile 2021) L’azzurro del cielo è solcato da linee convergenti verso un sole alto e invisibile. Se ne intuisce l’intensità luminosa dal giallo abbagliante riflesso sul lago. I raggi solari intercettano la silhouette del monte che discende con linee verticali cadenzate di indaco e rosa. Il resto del paesaggio è fatto di linee orizzontali, curve o spezzate, e dai colori cangianti in cui i valori naturali hanno ceduto il passo all’armonia della composizione. Siamo in Egandina, nel 1907, ed è questa una … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 18 aprile 2021) L’azzurro del cielo è solcato da linee convergenti verso un sole alto e invisibile. Se ne intuisce l’intensità luminosa dal giallo abbagliante riflesso sul lago. I raggi solari intercettano la silhouette del monte che discende con linee verticali cadenzate di indaco e rosa. Il resto del paesaggio è fatto di linee orizzontali, curve o spezzate, e dai colori cangianti in cui i valori naturali hanno ceduto il passo all’armonia della composizione. Siamo in Egandina, nel 1907, ed è questa una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MoveInArt : Dal 1 marzo al 3 ottobre 2021 Namad L’antica arte del feltro in Iran e nell’Asia centrale MUSEC - Museo delle Cultu… - circolosvizzero : Assegnato il Gran Premio svizzero d’arte / Prix Meret Oppenheim #Svizzera #WeAreSwissAbroad -… - swissinfo_it : Sophie #TaeuberArp è stata una pioniera dell'astratto, dalla pittura al design di interni - EspoarteMag : Ad astra: al MASI di Lugano, la prima retrospettiva in Svizzera di Luigi Pericle - sstrravagannza_ : RT @EspoarteMag: Ad astra: al MASI di Lugano, la prima retrospettiva in Svizzera di Luigi Pericle -

Ultime Notizie dalla rete : Arte svizzera Eugenia di York e Jack Brooksbank/ Figlio August non sarà principe: titolo rifiutato Eugenia e Jack si sono conosciuti nel 2010 in Svizzera , dove entrambi si trovavano per le vacanze ...esperienze lavorative importanti che le ha permesso di diventare direttrice della galleria d'arte ...

Pistoletto protagonista ad Ascona Il Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona, dal 30 maggio al 26 settembre ospiterà la mostra La Verità di Michelangelo Pistoletto. Dallo Specchio al Terzo Paradiso . Per la prima volta in Svizzera, una retrospettiva così ...

Arte svizzera, le varianti fin-de-siècle | il manifesto Il Manifesto Arte svizzera, le varianti fin-de-siècle L’azzurro del cielo è solcato da linee convergenti verso un sole alto e invisibile. Se ne intuisce l’intensità luminosa dal giallo abbagliante riflesso sul lago. I raggi solari intercettano la silhoue ...

Dear You”: il MAMbo di Bologna sperimenta la mostra per corrispondenza Il progetto, promosso dal MAMbo di Bologna, vede la partecipazione di sei artisti internazionali che per due mesi invieranno le loro opere via posta a tutti coloro che hanno deciso di partecipare all’ ...

Eugenia e Jack si sono conosciuti nel 2010 in, dove entrambi si trovavano per le vacanze ...esperienze lavorative importanti che le ha permesso di diventare direttrice della galleria d'...Il Museo Comunale d'Moderna di Ascona, dal 30 maggio al 26 settembre ospiterà la mostra La Verità di Michelangelo Pistoletto. Dallo Specchio al Terzo Paradiso . Per la prima volta in, una retrospettiva così ...L’azzurro del cielo è solcato da linee convergenti verso un sole alto e invisibile. Se ne intuisce l’intensità luminosa dal giallo abbagliante riflesso sul lago. I raggi solari intercettano la silhoue ...Il progetto, promosso dal MAMbo di Bologna, vede la partecipazione di sei artisti internazionali che per due mesi invieranno le loro opere via posta a tutti coloro che hanno deciso di partecipare all’ ...