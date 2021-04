Arte: Georges Seurat, per la prima volta all’asta due dipinti del maestro del puntinismo (Di sabato 17 aprile 2021) New York, 17 apr. – (Adnkronos) – Due studi realizzati dal pittore francese Georges Seurat (1859-1891), pioniere del movimento puntinista, conservati in una collezione privata per quasi un secolo, saranno messi per la prima volta all’asta da Christie’s a New York il prossimo 11 maggio. Si tratta dei pannelli ad olio “Paysage et personnages (La jupe rose)”, stimato 7-10 milioni di dollari, e “Le Saint-Cyrien”, stimato 3-5 milioni di dollari, entrambi realizzati nel 1884. I due pannelli, che rimasero in possesso di Seurat fino alla sua morte, presentano in modo riconoscibile lo stile puntinista dell’artista, per cui sono considerati i precursori del suo capolavoro “Un dimanche d’été à l’Ile de La Grande Jatte” (1884-86) e del famoso dipinto si ritrovano anche l’atmosfera e i temi, come ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 aprile 2021) New York, 17 apr. – (Adnkronos) – Due studi realizzati dal pittore francese(1859-1891), pioniere del movimento puntinista, conservati in una collezione privata per quasi un secolo, saranno messi per lada Christie’s a New York il prossimo 11 maggio. Si tratta dei pannelli ad olio “Paysage et personnages (La jupe rose)”, stimato 7-10 milioni di dollari, e “Le Saint-Cyrien”, stimato 3-5 milioni di dollari, entrambi realizzati nel 1884. I due pannelli, che rimasero in possesso difino alla sua morte, presentano in modo riconoscibile lo stile puntinista dell’artista, per cui sono considerati i precursori del suo capolavoro “Un dimanche d’été à l’Ile de La Grande Jatte” (1884-86) e del famoso dipinto si ritrovano anche l’atmosfera e i temi, come ...

zazoomblog : Arte: Georges Seurat per la prima volta all’asta due dipinti del maestro del puntinismo - #Arte: #Georges #Seurat… - TV7Benevento : Arte: Georges Seurat, per la prima volta all'asta due dipinti del maestro del puntinismo... - heavenlypapa : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… - heavenlypapa : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… - R_o_b_y_50 : Una vita è un’opera d’arte. Non c’è poesia più bella che vivere pienamente. Georges Clemenceau buongiorno Sabrina ?? -