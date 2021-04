Arriva il Reggimento di cavalleria Household per funerali Filippo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Reggimento

askanews

I membri del The Household Cavalry Mounted Regiment,a cavallo della cavalleria del Palazzo, arrivano al Castello di Windsor per i funerali del principe Filippo. Non si tratta di funerali di stato per Filippo. Non c'è stata neppure la camera ...... a cominciare da Marco Granari , colonnello del 151°della Brigata Sassari e che a ... Compreso Corona i nomi sui presenti a Sardaraa quota ventotto. Alessandra CartaEmergono nuovi particolari sulla catena degli inviti al pranzo di Sardara, che in questi giorni tiene banco nella politica regionale. Se la prima convocazione è arrivata da Giovanni Corona, uno dei so ...Spuntano altri nomi – e così si arriva a 28 – tra i presenti a Sardara, al pranzo organizzato da Gianni Corona, uno dei soci di Sardegna termale, la struttura in località Santa Maria Aquas dove sono s ...