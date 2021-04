Archeologia: una disciplina viva, rivolta alla comunità (Di domenica 18 aprile 2021) alla fine degli anni novanta, la collana «Guide Trend» pubblicata da Mondadori non mancò di dedicare un volume al mestiere dell’archeologo. Il libro, che poteva vantare la prefazione di Riccardo Francovich ed era curato da Maurizio Forte, comprendeva una curiosa scheda intitolata «L’archeologo visto dagli altri» in cui era stilata una serie di luoghi comuni, anche esilaranti, tuttora in voga. Assieme all’intramontabile identificazione dell’archeologo con Indiana Jones e, più genericamente, con un «cercatore di tesori», si trovava l’altrettanto diffusa dichiarazione: … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 18 aprile 2021)fine degli anni novanta, la collana «Guide Trend» pubblicata da Mondadori non mancò di dedicare un volume al mestiere dell’archeologo. Il libro, che poteva vantare la prefazione di Riccardo Francovich ed era curato da Maurizio Forte, comprendeva una curiosa scheda intitolata «L’archeologo visto dagli altri» in cui era stilata una serie di luoghi comuni, anche esilaranti, tuttora in voga. Assieme all’intramontabile identificazione dell’archeologo con Indiana Jones e, più genericamente, con un «cercatore di tesori», si trovava l’altrettanto diffusa dichiarazione: … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Archeologia una Archeologia, Trovata moneta romana in bronzo durante scavi in Sicilia Caltanissetta - Una moneta romana in bronzo con la testa di Athena o Ares rivolta a destra sul diritto e una Triscele con la gorgone e spighe di grano tra ogni gamba, al rovescio, è stata ritrovata nel corso degli scavi per il raddoppio ferroviario Palermo - Catania, nella tratta Caltanissetta - Xirbi - ...

Donati: "Ecco come riparte Colle" ... e scommettere anche sull'archeologia industriale. Abbiamo anche progetti che puntano sull'arte ... Sul sociale ci sono iniziative? Abbiamo avviato una progettualità sulla qualità dell'abitare : si ...

Archeologia, nelle acque dell'area flegrea ritrovate antiche vasche di epoca romana - Ildenaro.it Il Denaro Archeologia subacquea, rinvenute nelle acque dell'area flegrea vasche termali (AGR) “Nelle acque dell’area flegrea effettueremo prospezioni subacquee.- Lo ha annunciato Erika Notti, ricercatrice dell’Università IULM di Milano, Facoltà di Arti e Turismo, Dipartimento di Studi u ...

Archeologia, Trovata moneta romana in bronzo durante scavi in Sicilia Si può datare ad un momento successivo alla I guerra punica, quando la Sicilia diventò provincia romana (post 241 a.C.) Caltanissetta - Una moneta romana in bronzo con la testa di Athena o Ares rivolt ...

