Archeologia, nelle acque dell’area flegrea ritrovate antiche vasche di epoca romana (Di sabato 17 aprile 2021) “Rinvenute sui fondali marini dell’area flegrea vasche probabilmente adoperate come impianti per abluzioni sia con acqua di mare che con sorgenti termali”. A darne l’annuncio è Filippo Avilia, docente di Archeologia Subacquea presso la Università IULM di Milano, direttore tecnico di Marenostrum di Archeoclub d’Italia. “Nell’ambito di un accordo di collaborazione scientifica fra Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Area Metropolitana di Napoli, Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Università IULM di Milano – spiega Avilia – si è dato inizio ad una campagna di rilevamenti geoarcheologici subacquei. Tali rilevamenti sono finalizzati ad uno studio sull’erosione del costone su cui grava il Castello Aragonese di Baia e al rilevamento delle presenze ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) “Rinvenute sui fondali mariniprobabilmente adoperate come impianti per abluzioni sia con acqua di mare che con sorgenti termali”. A darne l’annuncio è Filippo Avilia, docente diSuba presso la Università IULM di Milano, direttore tecnico di Marenostrum di Archeoclub d’Italia. “Nell’ambito di un accordo di collaborazione scientifica fra SoprintendenzaBelle Arti e Paesaggio Area Metropolitana di Napoli, Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Università IULM di Milano – spiega Avilia – si è dato inizio ad una campagna di rilevamenti geoarcheologici subi. Tali rilevamenti sono finalizzati ad uno studio sull’erosione del costone su cui grava il Castello Aragonese di Baia e al rilevamento delle presenze ...

AGR_web : Archeologia subacquea, rinvenute nelle acque dell'area flegrea vasche termali “Nelle acque dell’area flegrea effett… - Roma : ????#SpaccioArte: oggi tappa a #TorBellaMonaca. Dalle ore 18 l’open bus con I Musici Onlus in via dell’Archeologia -… - giana321 : RT @antoniafalcone: L'archeologia nelle parole di Antonio Cederna. La risposta alla domanda 'Perché sei un'archeologa?' #archaeoandme htt… - DiDifeo : RT @CiviltAppennino: Archeologia d’Appennino Archeologia e valorizzazione dei territori nelle aree montane della Basilicata per un modello… - michelestimola : RT @CiviltAppennino: Archeologia d’Appennino Archeologia e valorizzazione dei territori nelle aree montane della Basilicata per un modello… -