Archeologia | Giornata dei Monumenti e dei Siti Unesco | viaggio in 3D tra le meraviglie del Paese

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Archeologia Giornata

Il Denaro

... gioiello distopico d'industriale. Nello stesso pomeriggio si va nella San Lorenzo ... Ed è proprio dal riferimento a questa stirpe che si muove l'ultimo walkabout della, parlando di ...... realizzata in ardesia e mattone, è riemersa in parte durante gli scavi iniziati nella... Immediato l'intervento della Soprintendenzabelle arti e paesaggio per la città ...In occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti UNESCO, il 18 aprile, il portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiana dedica un approfondi ...La scrittrice Antonia Arslan sarà ospite a Ferrara per una riflessione a più voci sul genocidio armeno. (ANSA) ...