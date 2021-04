Anziana trovata morta in casa nel Foggiano,ferita alla testa (Di sabato 17 aprile 2021) Una donna 90enne è stata trovata morta nel suo appartamento a San Marco La Catola, dove viveva da sola. L'Anziana ha un'ampia ferita alla testa. A scoprire l'accaduto è stato il figlio della donna: ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Una donna 90enne è statanel suo appartamento a San Marco La Catola, dove viveva da sola. L'ha un'ampia. A scoprire l'accaduto è stato il figlio della donna: ...

Ultime Notizie dalla rete : Anziana trovata Anziana trovata morta in casa nel Foggiano,ferita alla testa Una donna 90enne è stata trovata morta nel suo appartamento a San Marco La Catola, dove viveva da sola. L'anziana ha un'ampia ferita alla testa. A scoprire l'accaduto è stato il figlio della donna: non sentendola da diverse ...

Giallo a San Marco La Catola, anziana trovata morta in casa: ferita alla testa La casa - a quanto si apprende - è stata trovata in disordine ma da una prima ispezione le porte e le finestre non presenterebbero segni di effrazione ...

