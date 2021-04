Anziana trovata morta in casa nel Foggiano,ferita alla testa (Di sabato 17 aprile 2021) Una donna 90enne è stata trovata morta nel suo appartamento a San Marco La Catola, dove viveva da sola. L'Anziana ha un'ampia ferita alla testa. A scoprire l'accaduto è stato il figlio della donna: ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 aprile 2021) Una donna 90enne è statanel suo appartamento a San Marco La Catola, dove viveva da sola. L'ha un'ampia. A scoprire l'accaduto è stato il figlio della donna: ...

Advertising

occhio_notizie : Giallo a San Marco La Cotola, anziana trovata morta in casa: ferita alla testa - Borderline_24 : Anziana trovata morta nel Foggiano: ha una ferita alla testa - AnsaPuglia : Anziana trovata morta in casa nel Foggiano,ferita alla testa. La donna 90enne viveva da sola. Non ci sono segni eff… - pppea_ : Lo penso di ogni coppia anziana, anche dei miei nonni, da un giorno all’altro, nonna si è trovata “sola”. - LaGazzettaWeb : Giallo a San Marco La Catola, anziana trovata morta in casa: ferita alla testa -