Antonio Decaro mostra ai baresi una foto di Londra senza lockdown e si scusa | abbiamo commesso errori Il sindaco | è la nostra vita | ci spetta di diritto e dobbiamo riprendercela

(Di sabato 17 aprile 2021) Scrivedi Bari: SCENE DA UN’ALTRA. GUARDO QUESTAE VI CHIEDO. Questanon è di due anni fa. È del 12 aprile del 2021. E io non riesco a crederci. Centinaia di persone per strada, sedute ai tavolini, quasi tuttemascherina. Sembrano scene da un’altra. Invece è semplicemente. Dove qualche giorno fa le autorità scientifiche hanno dichiarato raggiunta l’immunità di gregge. Mentre guardo questami scorrono veloci davanti agli occhi le immagini delle nostre strade vuote, della disperazione dei manifestanti in piazza in questi giorni, delle mie figlie chiuse nelle proprie stanze costrette a cercare i loro amici negli schermi di un cellulare o ...

Scrive, sindaco di Bari: SCENE DA UN'ALTRA VITA. GUARDO QUESTA FOTO E VI CHIEDO SCUSA. Questa foto non è di due anni fa. È del 12 aprile del 2021. E io non riesco a crederci. Centinaia di ...BARI - Il Parco della Giustizia di Bari è stato escluso dall'elenco delle grandi opere per cui è stato indicato un Commissario. Lo fa sapere il sindaco di Bari,, parlando di 'grave segno di disattenzione verso un'emergenza gravissima che pesa sullo sviluppo futuro di questa terra'. 'Da più parti - dice - avevamo sollecitato il Governo ad ...Il sindaco e presidente nazionale dell’Anci: «Nominati 29 commissari per le 57 opere pubbliche già individuate perché da tempo bloccate. Non c’è traccia del caso barese» ...BARI - Il Parco della Giustizia di Bari è stato escluso dall’elenco delle grandi opere per cui è stato indicato un Commissario. Lo fa sapere il sindaco di Bari, Antonio Decaro, parlando di «grave segn ...