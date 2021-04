Anticipazioni Serale Amici 2021, stasera in tv: chi sono gli ospiti di sabato 17 aprile, chi è stato eliminato tra Martina e Deddy? (Di sabato 17 aprile 2021) Pochissime ore alla quinta e imperdibile puntata del Serale di Amici 2021, in onda questa sera, sabato 10 aprile in prima serata su Canale 5, subito dopo l’appuntamento con Striscia la notizia. Alla conduzione sempre Maria De Filippi, a giudicare le performance degli allievi tre giudici d’eccezione: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. La finale si avvicina, ma cosa succederà questa sera? Amici 20, Serale quinta puntata 17 aprile: chi viene eliminato? Gli allievi della scuola sono divisi in tre squadre, ciascuna capitanata da un professore di canto e una di ballo e il modus operandi delle sfide è sempre lo stesso della scorsa settimana. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composta da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021) Pochissime ore alla quinta e imperdibile puntata deldi, in onda questa sera,10in prima serata su Canale 5, subito dopo l’appuntamento con Striscia la notizia. Alla conduzione sempre Maria De Filippi, a giudicare le performance degli allievi tre giudici d’eccezione: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. La finale si avvicina, ma cosa succederà questa sera?20,quinta puntata 17: chi viene? Gli allievi della scuoladivisi in tre squadre, ciascuna capitanata da un professore di canto e una di ballo e il modus operandi delle sfide è sempre lo stesso della scorsa settimana. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composta da ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Serale Amici 2021, stasera in tv: chi sono gli ospiti di sabato 17 aprile, chi è stato eliminato tra… - blogtivvu : Eliminato Serale Amici 20, quinta puntata 17 aprile: un nome molto discusso via dal talent - fanpage : #Amici20, il colpo di scena è servito, appuntamento a questa sera - UnDueTreBlog : #Amici20: Il Serale - Quinta puntata del 17/04/2021 – Le anticipazioni e i protagonisti (spoiler). - Lindinazz : Io che prego me stessa di non leggere le anticipazioni della quinta puntata del serale, consapevole che anche stavo… -