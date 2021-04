Anticipazioni Amici 20 | ecco chi verrà eliminato stasera al quinto serale

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 17 aprile 2021) Mancano pochissime ore alappuntamento deldi. Come ben saprete, la puntata diè stata già registrata e dallo studio sono trapelate già le prime. Come rivelato da Il Vicolo delle News, i prossimi a finire al ballottaggio saranno i cantanti Deddy e Tancredi e la ballerina Martina. Il primo sarebbe stato salvato dai professori, mentre gli altri due scopriranno il proprio destino una volta tornati nella casetta. Il portale online è tuttavia riuscito a ottenere anche questa informazione, scoprendo in anticipo chi saràtra Deddy e la Miliddi. LedeldiMa procediamo con ordine: questa sera vedremo al confronto per la prima sfida della ...