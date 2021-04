Anticipata la zona gialla | dal 26 ristoranti aperti ma soltanto all' esterno Nelle Marche piscine e spiaggia dal 15 maggio | palestre il

Advertising

petergomezblog : Draghi: “Zona gialla anticipata al 26 aprile? Il governo ha preso un rischio ragionato” - _An0nymou5 : RT @dukana2: #Draghi: 'Zona gialla anticipata al #26aprile? Il governo ha preso un rischio ragionato' ...farà morire migliaia di persone qu… - Surfiniae : RT @petergomezblog: Draghi: “Zona gialla anticipata al 26 aprile? Il governo ha preso un rischio ragionato” - tatti_sandra : RT @petergomezblog: Draghi: “Zona gialla anticipata al 26 aprile? Il governo ha preso un rischio ragionato” - MauroCapozza : RT @SempreLibero2: Draghi: “Zona gialla anticipata al 26 aprile? Il governo ha preso un rischio ragionato” -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipata zona

... si ferma la Dad al 50% per le superiori, studenti tutti in presenza sia ingialla sia in quella arancione, ma le aule resteranno comunque aperte anche inrossa con regole ancora da ...... il Governo ha dato l'ok alla reintroduzionedellagialla dal 26 aprile . La decisione verrà ratificata dal nuovo decreto - legge in arrivo la prossima settimana. Cosa cambia per gli ...Covid, il premier Draghi riapre l'Italia dal 26 aprile 2021, ecco le novità in arrivo dalla scuola ai ristoranti.Dal primo maggio in zona gialle si torna negli stadi con massimo mille persone, dal 15 maggio via alle piscine all’aperto. Dal 1 giugno sì alle palestre e dal 1 luglio le fiere. Superiori al via al 10 ...