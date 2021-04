Anna Valle in lacrime | si emoziona tutto lo studio per la sorpresa | “Non me l’aspettavo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 17 aprile 2021) Serena Rossi è tornata protagonista della prima serata di Raiuno con una nuova puntata di ‘Canzone Segreta’, il programma del venerdì che ancora una volta si è rivelato un tripudio di splendida musica e di commozione. Tanti gli ospiti vip che si sono susseguiti sul palco, accomodandosi sull’ormai famosa poltrona bianca per un tuffo tra le loro emozioni. La conduttrice, splendida come sempre, ha dato il via ad un nuovo appuntamento del suo show con un look firmato Laura Biagiotti: al delizioso top bianco senza spalline ha abbinato un paio di pantaloni palazzo neri dalle linee semplici, resi speciali da una piccola striscia verticale di strass. Anche nel make up la conduttrice ha saputo osare con eleganza, optando per un rossetto color prugna e un leggero smokey eyes.E per iniziare la serata, Serena Rossi ha accolto inla bellissima...