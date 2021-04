Andrea Crisanti sulle riaperture: "Rischio ragionato è un'espressione vuota e politica, non scientifica" (Di sabato 17 aprile 2021) “Con una situazione di contagio elevato, pensare alle riaperture vuole dire che tra un mese avremo un aumento dei casi di Covid-19 e l’estate sarà a Rischio e dovremmo richiudere”. Così all’Adnkronos Salute Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova, commenta le riaperture annunciate dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal premier Mario Draghi. “Riproporre le zone gialle, quelle arancioni e rosse, è continuare con un sistema infernale - avverte - ed è la dimostrazione che in un anno non si è trovata un’alternativa efficace e non si sono costruiti strumenti adeguati per contenere l’epidemia. Siamo sempre lì, con oscillazioni tra zone gialle e arancioni, nelle prime si apre e il contagio aumenta”. Ieri il presidente del Consiglio ha parlato di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) “Con una situazione di contagio elevato, pensare allevuole dire che tra un mese avremo un aumento dei casi di Covid-19 e l’estate sarà ae dovremmo richiudere”. Così all’Adnkronos Salute, direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova, commenta leannunciate dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal premier Mario Draghi. “Riproporre le zone gialle, quelle arancioni e rosse, è continuare con un sistema infernale - avverte - ed è la dimostrazione che in un anno non si è trovata un’alternativa efficace e non si sono costruiti strumenti adeguati per contenere l’epidemia. Siamo sempre lì, con oscillazioni tra zone gialle e arancioni, nelle prime si apre e il contagio aumenta”. Ieri il presidente del Consiglio ha parlato di ...

Advertising

agorarai : 'Una roadmap penso che giovi a tutti per la serenità. Penso che dobbiamo riflettere sui numeri, perché l'Inghilterr… - HuffPostItalia : Andrea Crisanti sulle riaperture: 'Rischio ragionato è un'espressione vuota e politica, non scientifica' - Alessio70740392 : RT @HuffPostItalia: Andrea Crisanti sulle riaperture: 'Rischio ragionato è un'espressione vuota e politica, non scientifica' - Nclosing123 : RT @HuffPostItalia: Andrea Crisanti sulle riaperture: 'Rischio ragionato è un'espressione vuota e politica, non scientifica' - ennebi91 : RT @HuffPostItalia: Andrea Crisanti sulle riaperture: 'Rischio ragionato è un'espressione vuota e politica, non scientifica' -