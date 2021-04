Amici20, anticipazioni quinta puntata: al ballottaggio finale canto contro ballo (Di sabato 17 aprile 2021) Giovedì 15 Aprile 2021, è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventesima edizione. La puntata andrà in onda questa sera 17 Marzo 2021 in prima serata su Canale 5. Anche in questa occasione lo studio si è riempito di emozioni. Gli ospiti della quinta puntata del serale saranno a dir poco sorprendenti come sempre. Dopo il verdetto di Raoul Bova sul quanto di sfida tra professori, la famosa cantante Loredana Bertè emozionerà il pubblico del reality e non solo. Ecco tutte le anticipazioni della quinta puntata del serale di Amici20: dai momenti “Sangiulia” ad un ballottaggio finale tra canto e ... Leggi su urbanpost (Di sabato 17 aprile 2021) Giovedì 15 Aprile 2021, è stata registrata ladel Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventesima edizione. Laandrà in onda questa sera 17 Marzo 2021 in prima serata su Canale 5. Anche in questa occasione lo studio si è riempito di emozioni. Gli ospiti delladel serale saranno a dir poco sorprendenti come sempre. Dopo il verdetto di Raoul Bova sul quanto di sfida tra professori, la famosa cantante Loredana Bertè emozionerà il pubblico del reality e non solo. Ecco tutte ledelladel serale di: dai momenti “Sangiulia” ad untrae ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici20 anticipazioni Amici 20, Deddy si mostra mezzo nudo: Rosa Di Grazia commenta ...che vedremo domani (se non volete degli spoiler vi consigliamo di non leggere le anticipazioni ), ... ma che problemi avete esattamente?? AHAHAHA #amici20 pic.twitter.com/Fp9BLwwTSN ? ginevra (@...

Amici 20, la mamma di Sangiovanni svela un retroscena che riguarda Giulia Stabile (e farà impazzire i fan) Stasera andrà in onda la nuova puntata del serale e, tra le anticipazioni in merito Sangiovanni e ... ditemi quello che volete ma lui è proprio cotto #Amici20 #sangiulia pic.twitter.com/qQTTYu1i8w ? la ...

Amici 20, i super ospiti di sabato 17 aprile: c’è anche l’amatissimo attore Amici 20, i super ospiti di sabato 17 aprile: c'è anche l'amatissimo attore; tutte le anticipazioni sulla prossima puntata.

Anticipazioni Amici 20 quinta puntata: l'eliminata sarebbe Martina, ospiti Bertè-Bova Sabato 17 aprile si rinnova su Canale 5 l'appuntamento con il serale di Amici 20 e le anticipazioni della quinta puntata rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena per i concorren ...

