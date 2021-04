Amici Serale, le anticipazioni: svelato l’eliminato tra Martina e Deddy (Di sabato 17 aprile 2021) Amici Serale, le anticipazioni della puntata di stasera: svelato anche il nome dell’eliminato tra Martina e Deddy. Tutti i dettagli C’è grande attesa per la puntata di stasera sabato 17… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021), ledella puntata di stasera:anche il nome deltra. Tutti i dettagli C’è grande attesa per la puntata di stasera sabato 17… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

fateviunatisana : RT @Ilaria2087: Stasera ci sarà il Serale di Amici. Per favore, se non vi piace un artista, esprimete la vostra opinione senza insultare, i… - staandbyme : RT @Ilaria2087: Stasera ci sarà il Serale di Amici. Per favore, se non vi piace un artista, esprimete la vostra opinione senza insultare, i… - melitoci : RT @Reality_House: #Deddy è il preferito di #RealityHouse di #Amici20! ???? - Reality_House : #Deddy è il preferito di #RealityHouse di #Amici20! ???? - RosEspos2021 : RT @Ilaria2087: Stasera ci sarà il Serale di Amici. Per favore, se non vi piace un artista, esprimete la vostra opinione senza insultare, i… -