Amici, nella puntata serale del 17 aprile, eliminata Martina (Di domenica 18 aprile 2021) Ad Amici, la puntata serale del 17 aprile, ha regalato molte emozioni ai telespettatori. Poco dopo l'inizio della puntata, è scoppiata la prima polemica tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Argomento del contendere: la ballerina Martina. Durante la seconda partita, anche Rudy Zerbi ha avuto da che dire con Arisa, sulle doti del cantante Raffaele. La squadra Zerbi-Celentano ha vinto ben due partite e Tancredi e Martina sono stati candidati all'eliminazione finale. La terzi sfida, invece, è stata vinta dai talenti del team Pettinelli-Peparini. La sfida finale tra Tancredi, Martina e Deddy è stata persa dalla ballerina, che è stata eliminata dalla scuola.

