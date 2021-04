Amici: Martina al ballottaggio (Di sabato 17 aprile 2021) La seconda manche del serale di Amici è stata giocata di nuovo tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e il team di Arisa e Lorella Cuccarini: al ballottaggio questa volta è finita Martina, una delle ballerine più criticate di questa edizione del talent. Verrà eliminata? La seconda manche di questa puntata del serale di Amici si è giocata ancora una volta tra la squadra di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 17 aprile 2021) La seconda manche del serale diè stata giocata di nuovo tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e il team di Arisa e Lorella Cuccarini: alquesta volta è finita, una delle ballerine più criticate di questa edizione del talent. Verrà eliminata? La seconda manche di questa puntata del serale disi è giocata ancora una volta tra la squadra di Articolo completo: dal blog SoloDonna

