Amici 20: Tommaso Sarà un Nuovo Professionista! (Di sabato 17 aprile 2021) Amici 20. Sembra proprio che il bravissimo ballerino Tommaso Stanzani, potrebbe entrare a far parte del gruppo di professionisti del noto Talent Show di Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli! Il ballerino Tommaso Stanzani potrebbe diventare il Nuovo professionista ufficiale del corpo di ballo di Amici, il talent show firmato Maria De Filippi che non smette di riscuotere successo. L'indiscrezione è trapelata dal settimanale Vero anche se ancora nulla c'è di ufficiale ma senza dubbio, il team del programma saprebbe come collocare l'ex pattinatore che a detta di molti, è stato eliminato troppo velocemente dal programma. La sua eliminazione durante la terza puntata del serale di Amici che va in onda ogni sabato sera alle 21:30 su canale 5, ha lasciato il pubblico senza parole.

