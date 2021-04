Amici 20, Enula racconta come è nata l’abitudine di dipingersi il corpo (Di sabato 17 aprile 2021) Enula, dopo l’eliminazione di sabato scorso da Amici 20, è stata ospite a Verissimo dove è stata intervistata da Silvia Toffanin. La cantante ha descritto il rapporto che ha con i colori. Amo l’arte in generale. Amo dipingere ed usare i colori. I colori addosso per me sono sempre stati una protezione. Mi ricordo che quando ero all’asilo a volte al posto di dipingere sui fogli mi dipingevo addosso. Lo facevo di nascosto anni fa anche a casa, quando ero arrabbiata. Mi dipingevo addosso come se sentissi una forza una protezione in più. Poi ho sentito che potevo farlo anche fuori, perché prima un po’ mi vergognavo magari esco e mi vedevano strana chi sa cosa dicono. già mi coloravo addosso sai lo facevo di nascosto poi vi scoperto che potevo esternarlo. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 17 aprile 2021), dopo l’eliminazione di sabato scorso da20, è stata ospite a Verissimo dove è stata intervistata da Silvia Toffanin. La cantante ha descritto il rapporto che ha con i colori. Amo l’arte in generale. Amo dipingere ed usare i colori. I colori addosso per me sono sempre stati una protezione. Mi ricordo che quando ero all’asilo a volte al posto di dipingere sui fogli mi dipingevo addosso. Lo facevo di nascosto anni fa anche a casa, quando ero arrabbiata. Mi dipingevo addossose sentissi una forza una protezione in più. Poi ho sentito che potevo farlo anche fuori, perché prima un po’ mi vergognavo magari esco e mi vedevano strana chi sa cosa dicono. già mi coloravo addosso sai lo facevo di nascosto poi vi scoperto che potevo esternarlo. L'articolo proviene da Isa e Chia.

