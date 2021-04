Amedeo Grieco scoppia a piangere a ‘Felicissima sera’: “Sono inca*** ogni giorno” (Di sabato 17 aprile 2021) La prima puntata di ‘Felicissima sera’ è stata un successone. C’era da aspettarselo un boom di Pio e Amedeo che al debutto del loro nuovo programma in onda su Canale 5 hanno tenuto incollati davanti al piccolo 4.070.000 spettatori, pari al 20,01% di share. E tra una gag e l’altra, insieme a tanti ospiti, c’è stato spazio anche per la commozione con il ricordo di Amedeo Grieco a mamma Rosa, scomparsa l’anno scorso a soli 56 anni, e un omaggio a papà Federico. Tra gli ospiti anche Maria De Filippi che i due volevano provare a far commuovere ma alla fine è stata lei che ha fatto emozionare loro quando a un certo punto ha improvvisato una puntata di C’è posta per te, raccontando la storia dei due comici, a partire dalla loro nascita e dall’inizio della loro amicizia.



