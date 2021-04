Ambiente, l’appello del vescovo di Acerra: Coordinamento concreto tra diocesi per la difesa del territorio (Di sabato 17 aprile 2021) Un Coordinamento concreto e reale tra le diocesi italiane per la difesa dell’Ambiente e dei territori. È quanto ha auspicato il presidente della Conferenza episcopale Campana, e vescovo di Acerra (Napoli), monsignor Antonio Di Donna, nel corso del convegno “Custodire le nostre terre”, promosso dalla Cei nella cittadina partenopea, a sei anni dalla pubblicazione dell’enciclica “Laudato si'”. Di Donna ha sottolineato che la stessa enciclica è stata “più apprezzata nel mondo laico che nel mondo ecclesiale”, ed ha ricordato che la terra dei fuochi non è un territorio, “ma un fenomeno esteso all’intero Paese”. “Oggi voglio rivolgere un pensiero speciale ai giovani morti per patologie tumorali – ha detto – vittime innocenti dell’inquinamento ambientale, la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Une reale tra leitaliane per ladell’e dei territori. È quanto ha auspicato il presidente della Conferenza episcopale Campana, edi(Napoli), monsignor Antonio Di Donna, nel corso del convegno “Custodire le nostre terre”, promosso dalla Cei nella cittadina partenopea, a sei anni dalla pubblicazione dell’enciclica “Laudato si'”. Di Donna ha sottolineato che la stessa enciclica è stata “più apprezzata nel mondo laico che nel mondo ecclesiale”, ed ha ricordato che la terra dei fuochi non è un, “ma un fenomeno esteso all’intero Paese”. “Oggi voglio rivolgere un pensiero speciale ai giovani morti per patologie tumorali – ha detto – vittime innocenti dell’inquinamento ambientale, la ...

Advertising

ilfattovideo : Transizione ecologica, l’appello di Greenpeace a Draghi: “Piano di ripresa deludente, serve un cambio di passo per… - osv_angelo : RT @Altroconsumo: Detersivi per piatti a mano e capsule per lavastoviglie in laboratorio: 7 su 10 hanno almeno una sostanza dannosa per l'#… - fulan10 : Pini di Roma, l’appello al Governo: “Serve via libera ad interventi di massa, stanno per estinguersi” #roma… - AntonioGraziani : #Pini di Roma, l’appello al Governo: “Serve via libera ad interventi di massa, stanno per estinguersi” - borrillo62 : Pini di Roma, l’appello al Governo: “Serve via libera ad interventi di massa, stanno per estinguersi” -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente l’appello Ambiente, l'appello del vescovo di Acerra: Coordinamento concreto tra diocesi per la difesa del territorio - Ildenaro.it Il Denaro