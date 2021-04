ALBERTO FORTIS ospite a STORIE DI MUSICA il format di ALBERTO SALERNO online sul canale YouTube (Di sabato 17 aprile 2021) L’ospite questo venerdì 9 aprile di ALBERTO SALERNO in “STORIE DI MUSICA”, il format che racconta la storia intorno a dischi, autori e cantanti italiani, è ALBERTO FORTIS. Click to view slideshow. “In questa puntata – racconta SALERNO – incontro di nuovo ALBERTO FORTIS e con lui si parlerà del suo secondo album, da me prodotto, “TRA DEMONIO E SANTITÀ”, dalla genesi agli aneddoti legati all’uscita. “TRA DEMONIO E SANTITÀ”, pubblicato nel 1980, è un concept album focalizzato sull’interazione e sul dialogo tra il bene ed il male. La suite che dà il titolo al disco nasce dalla rielaborazione di?“È forse vita”, canzone di FORTIS ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021) L’questo venerdì 9 aprile diin “DI”, ilche racconta la storia intorno a dischi, autori e cantanti italiani, è. Click to view slideshow. “In questa puntata – racconta– incontro di nuovoe con lui si parlerà del suo secondo album, da me prodotto, “TRA DEMONIO E SANTITÀ”, dalla genesi agli aneddoti legati all’uscita. “TRA DEMONIO E SANTITÀ”, pubblicato nel 1980, è un concept album focalizzato sull’interazione e sul dialogo tra il bene ed il male. La suite che dà il titolo al disco nasce dalla rielaborazione di?“È forse vita”, canzone di...

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: ALBERTO FORTIS - I FEEL FINE - sonikmusicnet : Ora in onda: Alberto Fortis - nuovi giorni - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Alberto Fortis - La sedia di lillà - sonikmusicnet : Ora in onda: Alberto Fortis - Terra 20.000 - sonikmusicnet : Ora in onda: Alberto Fortis - Angelica -

Ultime Notizie dalla rete : ALBERTO FORTIS Aprile 2021: Edda - SEMPER BIOT (2009) - Anima Fiammeggiante ... Taketo Gohara Formazione: Stefano 'Edda' Rampoldi (voce, chitarra acustica), Walter Somà (chitarra), Andrea Rabuffetti (armonium, chitarre, kalimba, laud, mandolino, sintetizzatore), Alberto Fortis (...

Tra demonio e santità raccontato da Alberto Fortis in Storie di musica L'ospite questo venerdì 9 aprile di Alberto Salerno in ' STORIE DI MUSICA' ; il format che racconta la storia intorno a dischi, autori e cantanti italiani, è Alberto Fortis . Alberto Fortis si racconta ' TRA DEMONIO E SANTITÀ ', pubblicato nel 1980, è un concept album focalizzato sull'interazione e sul dialogo tra il bene ed il male. La suite che dà il ...

A “Storie di Musica” una puntata speciale dedicata ai Beatles Venerdì 16 aprile, sul canale YouTube di Alberto Salerno per "Storie di Musica", il terzo appuntamento dedicato ai Beatles.

Paolo Brancaleoni. Una festa per le “Memorie di fine millennio” 20 anni dopo A vent’anni dal primo libro/cd Memorie di fine millennio, l’artista umbro Paolo Brancaleoni esce con Memorie di fine millennio 2.0 con la partecipazione di numerosi artisti che lo accompagnano nelle ...

... Taketo Gohara Formazione: Stefano 'Edda' Rampoldi (voce, chitarra acustica), Walter Somà (chitarra), Andrea Rabuffetti (armonium, chitarre, kalimba, laud, mandolino, sintetizzatore),(...L'ospite questo venerdì 9 aprile diSalerno in ' STORIE DI MUSICA' ; il format che racconta la storia intorno a dischi, autori e cantanti italiani, èsi racconta ' TRA DEMONIO E SANTITÀ ', pubblicato nel 1980, è un concept album focalizzato sull'interazione e sul dialogo tra il bene ed il male. La suite che dà il ...Venerdì 16 aprile, sul canale YouTube di Alberto Salerno per "Storie di Musica", il terzo appuntamento dedicato ai Beatles.A vent’anni dal primo libro/cd Memorie di fine millennio, l’artista umbro Paolo Brancaleoni esce con Memorie di fine millennio 2.0 con la partecipazione di numerosi artisti che lo accompagnano nelle ...