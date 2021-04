Al Sassuolo basta il secondo tempo, Fiorentina rimontata e battuta 3-1 (Di sabato 17 aprile 2021) Viola efficaci nella prima frazione. Segna Bonaventura, Castrovilli colpisce il palo. Nella ripresa entra Berardi che trasforma due rigori nel giro di tre minuti. Maxime Lopez poi definisce il risultato Leggi su rainews (Di sabato 17 aprile 2021) Viola efficaci nella prima frazione. Segna Bonaventura, Castrovilli colpisce il palo. Nella ripresa entra Berardi che trasforma due rigori nel giro di tre minuti. Maxime Lopez poi definisce il risultato

Advertising

RaiNews : Anticipo della trentunesima giornata di #SerieA - DottorStrowman2 : @IMjnterista @essemg0819 Basta con le cagate, non tenere palla non è 'soffrire' Nessuno ci crea nulla Il Sassuolo… - SPapasidero : @FcInterNewsit Per la superiorità nerazzurra basta vedere le partite con Fiorentina, Torino, Sassuolo e Napoli a Sa… - Budulacci70 : RT @Marenzio: @g_lascala Certo che può, basta prendere un paio di operai della Fiat e venderli a Genoa e Sassuolo per 20 milioni - cicocarollo : @nicolaidileo Basta vincere con Genoa Sassuolo Benevento Cagliari Torino e pareggiare con l Atalanta poi Juve e Lazio possiamo perdere -