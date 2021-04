Agroindustria guarda a post - Covid | stimata ripresa domanda mondiale

(Di sabato 17 aprile 2021) Il valore economico conquistato sui mercati dall'. Il consuntivo al 2020 per il settore dell'registra una riduzione del valore aggiunto dell'1,8% in termini reali. Nel ...

Il valore economico conquistato sui mercati dall'. Il consuntivo al 2020 per il settore dell'registra una riduzione del valore aggiunto dell'1,8% in termini reali. Nel decennio 2010 - 2020 la variazione reale è stata del +10,9% e nel 2019, rispetto all'anno precedente, del +4%. ..." Oggi l'vale 540 miliardi di pil, è il primo comparto dell'economia nazionale , ed è ... È il segno di un'agricoltura cheavanti con i piedi ben saldi nella terra". I nove ...Occorre continuare a innovare per restare competitivi sui mercati. La regola vale anche per le aziende agricole e per il settore dell’agroindustria. Sono necessari continui nuovi investimenti: spesso ...Roma, 17 apr. (askanews) - Il valore economico conquistato sui mercati dall'agroindustria. Il consuntivo al 2020 per il settore ...