Aeroporto di Palermo, tamponi anti Covid gratis anche per chi parte (Di sabato 17 aprile 2021) I passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Palermo potranno sottoporsi gratuitamente a un tampone rapido. Il servizio sarà operativo dal 19 aprile, e si aggiunge ai test per i passeggeri in arrivo, che invece seguono la procedura descritta nelle ordinanze del presidente della Regione siciliana, sintetizzata graficamente sul sito AeroportodiPalermo.it Grazie alla collaborazione tra Gesap, la Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 17 aprile 2021) I passeggeri innza dall’dipotranno sottoporsi gratuitamente a un tampone rapido. Il servizio sarà operativo dal 19 aprile, e si aggiunge ai test per i passeggeri in arrivo, che invece seguono la procedura descritta nelle ordinanze del presidente della Regione siciliana, sintetizzata graficamente sul sitodi.it Grazie alla collaborazione tra Gesap, la

Advertising

ilmattinodisici : Aeroporto di Palermo, tamponi anti Covid gratis anche per chi parte - siciliafeed : Covid: aeroporto Palermo, tamponi gratis anche per chi parte - ILOVEPACALCIO : #Palermo: tamponi rapidi all’aeroporto anche per i passeggeri in partenza - Ilovepalermocalcio - AnsaSicilia : Covid: aeroporto Palermo, tamponi gratis anche per chi parte. Da lunedì prossimo | #ANSA - italiavola : Covid: Aeroporto di Palermo, tamponi rapidi gratis anche per chi parte -