Addio a Franco Leoni | il superstite che perdonò i nazisti

(Di sabato 17 aprile 2021) “Un giorno la vita mi ha colpito così forte, che mi ha insegnato a resistere”. Se ne è andato nella sua casa di RiminiLautizi, 83 anni, e un’esistenza spesa a raccontare una data, un giorno scritto sul calendario, che per lui e per tanti altri ha segnato la fine di una vita normale, e l’inizio di una personale sopravvivenza nel mondo dei vivi. Da allora, da quando aveva appena 5 anni e 8 mesi, non ha mai smesso di essere undell’eccidio di Monte Sole, una sensazione che lo divorava da dentro, ma che è sempre riuscito a trasmettere con l’orgoglio di chi ce l’ha fatta, di chi non si vergogna del dolore, di chi la vita se l’è conquistata. Anche quando fu costretto a vivere accanto ad un respiratore e a potersi permettere brevi trasferte lontano da casa, spiegando e raccontando la sua storia a tutti, soprattutto ai ...

Advertising

AgoraBlog2 : CORDOGLIO Persona estremamente gioviale e stimata. A parenti ed affetti giungano le nostre condoglianze...… - LaStampa : L’addio di Stresa a Franco Vallero, fondatore della scuola di sci del Mottarone - 21_ralf : RT @maggipat: @effetronky @paoloigna1 @tommasobenocci @CleliaMussari @franco_sala @afspagnuolo @RuggMarzia @TOSADORIDANIELA @markovaldo59 @… - sonikmusicnet : Ora in onda: FRANCO BATTIATO - LA QUIETE DOPO UN ADDIO - ilSipontinoNet : ?? Addio a Franco Tomaiuolo, ex presidente del Consiglio Comunale di #Manfredonia il ricordo di chi l'ha conosciut… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Franco

"Si sa, la paglia nasconde, ma non ripara dal piombo - raccontava- Dentro al pagliaio mia madre cerco di proteggermi dalle pallottole che continuavano ad arrivarci come poteva, urlando come ...... tra i più cruenti in Italia del secondo conflitto bellico,che nel 1944 aveva solo sei anni, vide morire davanti ai suoi occhi prima la nonna poi la madre, incinta, con cuistava ...«Un giorno la vita mi ha colpito così forte, che mi ha insegnato a resistere» Se ne è andato nella sua casa di Rimini Franco Leoni Lautizi, 83 anni, e un’esistenza spesa a raccontare una data che per ...Aveva 83 anni e abitava a Rimini: nel 1944 aveva sei anni e vide morire davanti a sé la nonna e la madre incinta ...