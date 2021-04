Achille Lauro senza freni su Mina e Renato Zero | “Vorrei …”

(Di sabato 17 aprile 2021)piace tantissimo e, anche se ha una schiera di detrattori, la moltitudine di gente che lo ama e lo segue è tale che mette in ombra chi, al contrario, non lo ama affatto., nonostante la sua giovanissima età, è’ molto sicuro di sé e questo suo carattere prorompente gli fa dire sempre esattamente ciò che pensa, in ogni momento, sia artisticamente che nella sua vita privata. Ad amarlo sono tantissime persone del mondo dello spettacolo che si schierano sempre dalla sua parte riempiendolo di complimenti come Mara Venier, Fabio Fazio ecc. Le dichiarazioni direcentemente ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non ho mai seguito nessuna legge di mercato, ho sempre fatto quello che ho voluto. Con ...

Advertising

iamexemi : Achille Lauro che copia LA ICON Scotty Vanity - xdancinontables : Ma Irene che fa i cori per il cd di Achille Lauro ???? - cconsentking : Ma quanto è bello l’album di achille lauro ci sono molte canzoni che mi hanno preso subito -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro

... ma facendola loro, e che colpa ne hanno se quel decennio è stato il momento migliore della storia del rock?, il nuovo album è ""/ "Vorrei sparire come Mina, di Renato Zero.." La ...Spread the loveè stato un grande protagonista della settantunesima edizione del Festival di Sanremo nel corso delle cui serate ha portato in scena diversi 'Quadri' che hanno diviso l'opinione pubblica. ...Venerdì 16 aprile è andata in onda una nuova puntata di Canzone Segreta e tra gli ospiti c’era anche Simona Ventura, che ha abbagliato lo ...Ottantasei anni, la maggior parte dei quali dedicati al racconto della sua Costa d'Amalfi. Sigismondo Nastri, decano dei giornalisti amalfitani, taglia un importante traguardo di vita. Nato ad Amalfi ...