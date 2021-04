Accelera la campagna vaccinale in Italia, record di somministrazioni (Di sabato 17 aprile 2021) AGI - La campagna vaccinale Accelera e, con ieri, tocca il record giornaliero di 347.279 dosi somministrate. Un cambio di ritmo sottolineato dal ministro della Salute Roberto Speranza già nella sua informativa di giovedì alla Camera. Secondo il report settimanale del governo, nell'ultima settimana sono state oltre 10,1 milioni di prime dosi somministrate, una media di 291mila al giorno. Le dosi inoculate sono l'83,8% di quelle consegnate (14,3 su 17,1 milioni). A oggi, gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono il 76,09% e quelli già immunizzati poco meno della metà (il 45,19%) mentre quasi un quarto, il 23,9% - in numeri assoluti poco più di un milione - è ancora in attesa della prima dose. Le percentuali di immunizzati cominciano a essere davvero considerevoli - in media tre su 4 - sia tra gli ... Leggi su agi (Di sabato 17 aprile 2021) AGI - Lae, con ieri, tocca ilgiornaliero di 347.279 dosi somministrate. Un cambio di ritmo sottolineato dal ministro della Salute Roberto Speranza già nella sua informativa di giovedì alla Camera. Secondo il report settimanale del governo, nell'ultima settimana sono state oltre 10,1 milioni di prime dosi somministrate, una media di 291mila al giorno. Le dosi inoculate sono l'83,8% di quelle consegnate (14,3 su 17,1 milioni). A oggi, gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono il 76,09% e quelli già immunizzati poco meno della metà (il 45,19%) mentre quasi un quarto, il 23,9% - in numeri assoluti poco più di un milione - è ancora in attesa della prima dose. Le percentuali di immunizzati cominciano a essere davvero considerevoli - in media tre su 4 - sia tra gli ...

Advertising

sulsitodisimone : Accelera la campagna vaccinale in Italia, record di somministrazioni - LucaBellinzona : @calfra22 Mentre si avviano le riaperture si prosegue la campagna vaccinale (che ogni giorno accelera con l'obbiett… - infoitinterno : Covid: la campagna vaccinale accelera, entro fine mese prima dose a tutti gli over 80 - Labatarde2 : Pagare il personale medico giammai. Covid, Governo accelera su campagna vaccinale. Ats Sardegna cerca infermieri v… - matildesjt : RT @cagliaripad: Vaccinazioni a rilento in Sardegna, l'Ats ricerca infermieri disposti a lavorare gratuitamente -