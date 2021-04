Aborto | perché oggi in piazza Castello manate di vernice rossa e donne vestite da ancella

(Di sabato 17 aprile 2021) Manifestazione contro la proposta del Piemonte di far aprire sportelli di associazioni antiabortiste nelle Asl. Duecento persone in: “Non smetteremo fino a quando non la pianteranno di fare propaganda sui nostri corpi”

... anche se lui a più riprese si è difeso parlando di sostegno alle donne che decidono per l'in difficoltà economiche e sociali. In piazza si sono levate voci che parlano di oscurantismo ...... in mattinata in piazza Castello e nel pomeriggio in piazza Carignano, in difesa della legge 194,la giunta regionale non proceda col bando per facilitare l'entrata nei consultori delle ...