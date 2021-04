“A Roma il mecenatismo privato può far molto” | dice l’ad di Bulgari

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 aprile 2021) Fra aziende dello stesso gruppo non è uso rivendicare primazie. Però, quando facciamo notare all’amministratore delegato diJean Christophe Babin, raggiunto al telefono dopo la conferenza stampa digitale sull’avvio dei lavori di restauro dell’area sacra di Largo di Torre Argentina, che ormai la “sua” maison ha superato Fendi nella cura e nel restauro del patrimonio culturale di, qualificandosi come il primo mecenate del Campidoglio,che, in effetti, le cose stanno proprio così. L’ultimo grande progetto di Fendi per la città di cui porta il nome stampigliato sulle shopping bag fu il restauro della Fontana di Trevi, e correva il 2015. In questi ultimi sei anni,ha dispiegato una forza d’urto e un impegno nei confronti della capitale italiana che, dovesse essere calcolato in termini di redemption ...