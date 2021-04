A casa con 200 grammi di droga | consigliere comunale arrestato nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto È stato sorpreso indai carabinieri con circa 200tra hashish e marijuana, ed è finito in manette. È accaduto aldigiove Danilo D’Angelo, (Ce) ex candidato sindaco alle recenti comunali di settembre 2020 con la lista ‘giove nel cuore”. Il politico è stato condotto in caserma dai carabinieri e poi davanti al giudice per la direttissima; alla fine l’arresto è stato convalidato ma non è stata emessa misura cautelare, e D’Angelo è tornato alibero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.