10 motivi per comprare un PC Chromebook (Di sabato 17 aprile 2021) Quando Google lanciò i Chromebook pochi avrebbero scommesso sul suo successo, visto che qualsiasi notebook Windows o MacBook era in grado di fare le stesse cose e disponevano di tutte le applicazioni tradizionali che un utente ci si aspetta da un notebook destinato al lavoro o allo studio. Ora invece i Chromebook si sono ritagliati una fetta importante di mercato perché di sono dimostrati sempre veloci, immuni ai problemi che affliggono Windows e macOS e, grazie alle novità introdotte negli ultimi anni, possono competere lato applicazioni con qualsiasi computer tradizionale. In questa guida cercheremo di mostrarvi i motivi per cui vale la pena comprare un PC Chromebook al giorno d'oggi, così da risparmiare molti soldi sull'acquisto del nuovo portatile e ottenere una macchina sempre efficiance, sempre ...

