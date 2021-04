Zona rossa Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta, Campania verso l'arancione. Rt nazionale in calo a 0,85 (Di venerdì 16 aprile 2021) La Zona rossa solo per tre Regioni, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, con la Campania che va verso la Zona arancione, colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni. Dovrebbe essere... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 aprile 2021) Lasolo per tre Regioni,d', con lache vala, colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni. Dovrebbe essere...

Zona rossa solo per Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta, Campania verso l'arancione. Rt nazionale in calo a 0,85 La zona rossa solo per tre Regioni, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, con la Campania che va verso la zona arancione, colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni. Dovrebbe ...

