Zona rossa e arancione | l' ordinanza di Speranza oggi sulle regioni e le due che potrebbero cambiare colore

Advertising

insopportabile : Zona rossa, indubbiamente. #sardolicesimo coerente. - insopportabile : 20 giorni per passare dalla zona bianca alla zona rossa. E mentre la zona bianca era solo merito della politica la… - fanpage : Ibra viola le norme della zona rossa e si fa aprire un ristorante a Milano - WiAnselmo : Prima Pagina, La Repubblica #Palermo: 'Contagi e zona rossa, cosa rischia la Sicilia' - Mediagol : Prima Pagina, La Repubblica #Palermo: 'Contagi e zona rossa, cosa rischia la Sicilia' -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Cuneo rimane in. Si riapre lunedì 18 (forse). O forse già nel weekend, in base ai dati. Lo decidiamo venerdì. Quindi oggi. Insomma, un vero delirio per chi lavora su appuntamento. Ormai ...Ristoranti e musei resterebbero aperti anche in. In sicurezza. Ci doveva pensare il governo, forse, i singoli ministri. Adesso non ci sono più scuse. La verifica politica Insomma, Mario ...Oggi i nuovi parametri sul contagio da coronavirus. La Sicilia verso la zona rossa, la Campania verso l'arancione. E poi c'è l'incognita zona gialla che tante regioni, Veneto in testa, invocano per po ...Le Regioni propongono le regole per far ripartire il Paese, anche nelle zone rosse. E ora le linee guida per la riapertura delle attività, lanciate dai governatori, andranno al vaglio del Comitato Tec ...