Zona Rossa, da Belen a Damante: i vip volano all’estero (Di venerdì 16 aprile 2021) Da Belen Rodriguez a Andrea Damante: i vip volano all’estero non senza polemica da parte dei follower “Evadono” la Zona Rossa o arancione e volano sulle spiagge calde e assolate. E’ il caso di Belen Rodriguez che col suo Antonino Spinalbese si trova alle Maldive. Soleil Sorge invece sfila in bikini sulle spiagge della Repubblica Dominicana. Stessi lidi per Andrea Damante ed Elisa Visari che innamoratissimi si godono la permanenza tra coccole e risate. I vip sì si trovano all’estero ma il loro viaggio non è per motivi di relax, infatti si trovano all’estero per motivi legati al lavoro. Anche se questo non serve da deterrente per le polemiche che sono scaturite sui social. Belen ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 aprile 2021) DaRodriguez a Andrea: i vipnon senza polemica da parte dei follower “Evadono” lao arancione esulle spiagge calde e assolate. E’ il caso diRodriguez che col suo Antonino Spinalbese si trova alle Maldive. Soleil Sorge invece sfila in bikini sulle spiagge della Repubblica Dominicana. Stessi lidi per Andreaed Elisa Visari che innamoratissimi si godono la permanenza tra coccole e risate. I vip sì si trovanoma il loro viaggio non è per motivi di relax, infatti si trovanoper motivi legati al lavoro. Anche se questo non serve da deterrente per le polemiche che sono scaturite sui social....

