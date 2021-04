Zona gialla, torna il pubblico negli impianti sportivi: tutte le novità (Di venerdì 16 aprile 2021) Buone notizie per gli appassionati di sport: riapertura degli Stadi e via libera al calcetto. Stadi pronti alla riapertura: le modalità. A breve via libera anche al calcetto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) Buone notizie per gli appassionati di sport: riapertura degli Stadi e via libera al calcetto. Stadi pronti alla riapertura: le modalità. A breve via libera anche al calcetto su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Draghi: 'Un rischio ragionato. Un sostegno a chi ha perso tutto' Draghi ha confermato che la cabina di regia "anticipa al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla, ma con un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza all'attività all'...

Covid: riaperture dal 26 aprile. Un pass per gli spostamenti Il decreto - che arriverà in Cdm martedì o mercoledì prossimo - reintrodurrà la zona gialla, sospesa da oltre un mese. Ma ci sono cambiamenti rispetto al passato: dalla possibilità di spostarsi ...

Scuola, cinema, ristoranti, palestre: ecco la ‘road map’ del Governo sulle riaperture Notizie Attualità - 16/04/2021 - Dal 26 aprile riaprono i ristoranti con posti all'aperto, anche a cena, nelle regioni gialle. Si potrà ripartire anche con le altre attività ...

Sport: Binaghi, '1000 spettatori dal 1 maggio? Sarebbe ottima notizia' Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "1000 spettatori all'aperto dal 1 maggio? Sarebbe un'ottima notizia. Naturalmente ci sono due questioni, da analizzare: un conto è avere tifosi che scalpitano e urlano per ...

