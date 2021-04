Zona gialla ‘rafforzata’, ecco cosa cambia dal 26 aprile per ristoranti, sport e spettacoli (Di venerdì 16 aprile 2021) L’ultimo decreto è in vigore fino al 30 aprile, ma prima di quella data alcune Regioni/Province autonome italiane potrebbero ripartire. Dare modo ad attività e categorie ferme da mesi di ricominciare, seppur nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Tra pochissimi minuti il Premier Draghi, in conferenza stampa, parlerà ai cittadini e farà il quadro della situazione sulle eventuali riaperture. Ma vediamo cosa potrebbe cambiare e quali saranno le regole da rispettare, per non vanificare gli sforzi fatti finora. Leggi anche: Lazio arancione anche la prossima settimana, indice Rt a 0.79: ecco quando si torna in Zona gialla Zona gialla “rafforzata” dal 26 aprile: cosa significa e cosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) L’ultimo decreto è in vigore fino al 30, ma prima di quella data alcune Regioni/Province autonome italiane potrebbero ripartire. Dare modo ad attività e categorie ferme da mesi di ricominciare, seppur nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Tra pochissimi minuti il Premier Draghi, in conferenza stampa, parlerà ai cittadini e farà il quadro della situazione sulle eventuali riaperture. Ma vediamopotrebbere e quali saranno le regole da rispettare, per non vanificare gli sforzi fatti finora. Leggi anche: Lazio arancione anche la prossima settimana, indice Rt a 0.79:quando si torna in“rafforzata” dal 26significa e...

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Scuola, sottosegretaria Istruzione Floridia: "Dal 3 maggio tutti in aula". Presidi frenano Tutti in classe già nelle prossime settimane, almeno in zona gialla e arancione. È l'ipotesi a cui sta lavorando il governo per "regalare a tutti gli studenti, compresi quelli degli istituti superiori, l'ultimo mese in presenza", ha detto la ...

Zona gialla "rafforzata" dal 26 aprile: ripresa di sport, spettacoli e ristoranti a cena all'aperto Vaccini e riaperture Spostamenti fra regioni gialle dal 1° maggio e ristoranti aperti in zona rossa: le ipotesi La zona gialla torna a maggio: "gradualità" è la parola chiave Remuzzi: "I casi di ...

L'indice di contagio nazionale in calo La Sardegna, a quanto emerge dai dati aggiornati, è ancora da massime restrizioni. Scende l'indice di contagio nazionale ...

Cabina di regia, dal 26 aprile ristoranti aperti di sera e zona gialla “rafforzata” Tornerà da lunedì 26 aprile la zona gialla, con la possibilità di riaprire attività di ristorazione ma anche quelle sportive e culturali considerate a basso contagio ...

