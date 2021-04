Zona gialla | pubblico negli stadi da maggio | fino a 1 000 spettatori Ripartono anche calcetto e altri sport

Advertising

matteosalvinimi : La Lega al governo vuol dire questo. Zona gialla già dal 26 aprile, bar e ristoranti all’aperto anche la sera, ripr… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: Si anticipa al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla. Sulle #riaperture diamo prece… - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: zona gialla torna dal 26 aprile, ok ristoranti all'aperto #Covid - PagineRomaniste : In zona gialla si torna allo stadio: dal 1 maggio entreranno fino a mille spettatori #ASRoma - PaoloGaucho80 : si viaggia verso la zona gialla????? ma siamo seri?! #Lombardia -

Da maggio tornera' il pubblico negli stadi, anche se in numero limitato. Dal 1° maggio nelle regioni 'gialle' sara' consentita la presenza di pubblico negli impianti sportivi, per gli eventi di ...Torna laDopo oltre un mese di Italia bicolore (rosso o arancione) viene ripristinata la fascia. Ma con dei cambiamenti rispetto al passato. Loading... Coprifuoco resta fino alle ...Riaperture, La data chiave è il 26 aprile in cui debutta la zona gialla rafforzata: rispetto alla zona gialla di prima è sicuramente meno restrittiva: bar e ristoranti sono aperti ...Riparte lo sport all'aperto, per gli amatori e per i tifosi . Nello schema di decreto che il dipartimento sport sottoporrà nei prossimi giorni al Cdm si ...