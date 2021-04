Zona gialla, pubblico negli stadi da maggio (anche per i concerti): fino a 1.000 spettatori. Ripartono calcetto e altri sport (Di venerdì 16 aprile 2021) All'aperto si può. Lo sport esulta, dopo l'ok alla presenza di pubblico all'Olimpico per le quattro partite dell'Europeo, sono gli amatori e i tifosi a poter intravedere un... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 aprile 2021) All'aperto si può. Loesulta, dopo l'ok alla presenza diall'Olimpico per le quattro partite dell'Europeo, sono gli amatori e i tifosi a poter intravedere un...

matteosalvinimi : La Lega al governo vuol dire questo. Zona gialla già dal 26 aprile, bar e ristoranti all’aperto anche la sera, ripr… - LegaSalvini : #RIAPERTURE, TORNANO LE ZONE GIALLE: RISTORANTI APERTI LA SERA. LEGA: 'LA LIBERAZIONE' - virginiaraggi : Bene Governo su aperture ristoranti anche di sera in zona gialla. Lo avevamo chiesto per dare boccata d’ossigeno a… - Purga89307134 : RT @virginiaraggi: Bene Governo su aperture ristoranti anche di sera in zona gialla. Lo avevamo chiesto per dare boccata d’ossigeno a risto… - RossoneroEbbast : RT @sportface2016: +++Dal 26 aprile in zona gialla riparte il calcetto, dall'1 maggio, sempre in zona gialla, 1000 spettatori negli stadi++… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla L'Italia riapre dal 26 aprile, si torna a viaggiare Il decreto che arriver in consiglio dei ministri marted o mercoled prossimo reintrodurr la zona gialla, sospesa da oltre un ...

Covid, Tajani 'Con Draghi incontro positivo' 'Abbiamo confermato la nostra posizione assolutamente favorevole alle decisioni per quanto riguarda le riaperture, ma e' giusto che si torni, la' dove si puo' in zona gialla', ha detto il coordinatore nazionale di Fi. mpe/ads/red Sponsor

Cos'è la zona gialla "rinforzata" e cosa riapre dal 26 aprile La "zona gialla rafforzata" dal 26 aprile sarebbe stata dunque il frutto di un compromesso tra le due parti. Al chiuso dovrebbero invece essere consentiti ma con limiti di capienza;. Dal 26 aprile via ...

Lombardia, atteso oggi il monitoraggio Iss: dati da zona gialla, ma resterà in arancione (Fanpage.it) “Dai dati che abbiamo potuto esaminare arrivati da Roma, la regione potrebbe già essere considerata ‘zona gialla’. Nonostante l’Rt in calo e la pressione ospedaliera in diminuzione, le ...

