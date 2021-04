Zona gialla dal 26 aprile e riapertura ristoranti all' aperto

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - Riaperturea pranzo e a cena solo all', dal 26, in: c'è il via libera. E' quanto si apprende da fonti di governo dopo la riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi. La cabina di regia avrebbe inoltre valutato, nel piano delle riaperture previste, di mantenere in piedi il coprifuoco dalle 22, come attualmente in vigore. Da lunedì 26torna il giallo, dove i dati lo consentono. Ma si tratterà di un 'giallo rafforzato' perché potranno riaprire solo le attività all'

14.44 Dal 26/4 ristoranti aperti all'aperto Ok all'apertura dei ristoranti a pranzo e a cena solo all'aperto, dal 26 aprile, in. E' quanto avrebbe deciso la cabina di regia a Palazzo Chigi durata oltre due ore. Da lunedì 26 aprile torna il giallo, dove i dati lo consentono. Ma si tratterà di un 'giallo rafforzato' ...Riaperture Ok all'apertura dei ristoranti a pranzo e a cena, ma solo all'aperto, in. Da lunedì 26 aprile i ristoranti che forniscono servizio al tavolo all'esterno potranno restare aperti ...Di Genesio Pagliuca: 'Stiamo predisponendo tutto affinché la biblioteca possa riaprire non appena il Lazio tornerà in zona gialla' ...Non sarà un liberi tutti, questo appare chiaro, ma le Regioni hanno presentato ieri al governo il loro piano per le riaperture delle attività a partire dal mese di maggio. Fino al 30 aprile è infatti ...