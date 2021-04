Zola: “Per la Champions serve il miglior Napoli. Su Demme, Koulibaly ed Insigne…” (Di venerdì 16 aprile 2021) Gianfranco Zola: “Per la Champions serve il miglior Napoli, Koulibaly tra i più forti d’Europa, Demme uomo chiave, Lorenzo Insigne è un punto di riferimento” Gianfranco Zola, allenatore ed ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Napoli Magazine”. Queset le sue parole sulla squadra azzurra, su Demme, Koulibaly ed Insigne: SU SAMPDORIA Napoli “La partita che il Napoli ha vinto contro la Sampdoria è stata molto importante, essendo la formazione blucerchiata pericolosa. Il 2-0 è nato in base all’ottimo primo tempo giocato a Marassi, nel secondo tempo la squadra azzurra ha avuto qualche difficolta’ perche’ la Samp ha pressato un poco ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 16 aprile 2021) Gianfranco: “Per lailtra i più forti d’Europa,uomo chiave, Lorenzo Insigne è un punto di riferimento” Gianfranco, allenatore ed ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Magazine”. Queset le sue parole sulla squadra azzurra, sued Insigne: SU SAMPDORIA“La partita che ilha vinto contro la Sampdoria è stata molto importante, essendo la formazione blucerchiata pericolosa. Il 2-0 è nato in base all’ottimo primo tempo giocato a Marassi, nel secondo tempo la squadra azzurra ha avuto qualche difficolta’ perche’ la Samp ha pressato un poco ...

