Zaki | Amnesty | ' Il governo si tira indietro | brutto segnale da Draghi'

repubblica : Zaki e la cittadinanza italiana, Draghi: 'E' un'iniziativa del Parlamento'. Amnesty protesta: 'Brutto segnale' - amnestyitalia : Mozione su #PatrickZaki al Senato, il commento di Amnesty International Italia - amnestyitalia : Il più letto della settimana Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki: decisione crudele - Carmela_oltre : RT @RiccardoNoury: 'Amnesty, da premier brutto segnale' Draghi: cittadinanza a Zaki? Il Governo ora non è coinvolto - Emilia-Romagna - http… - tinas48 : RT @RiccardoNoury: 'Amnesty, da premier brutto segnale' Draghi: cittadinanza a Zaki? Il Governo ora non è coinvolto - Emilia-Romagna - http… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki Amnesty

International Italia spara a zero sul governo, commentando le parole del premier Mario ...non coinvolgimento 'al momento' dell'esecutivo sulla proposta di cittadinanza italiana a Patrick. '...... concederà la cittadinanza italiana a Patrick, il ricercatore italiano che studiava in italia ... 'Si tratta di un brutto segnale', commenta Riccardo Nuory , portavoce di. 'Il governo in ...Amnesty International Italia spara a zero sul governo, commentando le parole del premier Mario Draghi sul non coinvolgimento "al momento" dell'esecutivo sulla proposta di cittadinanza italiana a Patri ..."È un'iniziativa parlamentare, il governo non è coinvolto al momento". Lo dice il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda sulla proposta di cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Secca la re ...