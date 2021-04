Wonder Woman: Gal Gadot si è ispirata a Lady Diana per costruire il suo personaggio (Di venerdì 16 aprile 2021) Gal Gadot afferma di aver trovato ispirazione nella figura di Lady Diana per interpretar Wonder Woman, perché era una donna piena di compassione. La protagonista di Wonder Woman, Gal Gadot, ha rivelato di aver tratto ispirazione da Lady Diana per costruire il suo personaggio nel film di Patty Jenkins, soprattutto per il suo grande spirito di compassione che ha spesso dimostrato quando era in vita. Durante una recente intervista a Vanity Fair, Gal Gadot ha raccontato di aver visto un documentario sulla Principessa Diana nel periodo in cui si stava preparando per interpretare Diana Prince ed è stata colpita dalle sue qualità: "Ricordo di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021) Galafferma di aver trovato ispirazione nella figura diper interpretar, perché era una donna piena di compassione. La protagonista di, Gal, ha rivelato di aver tratto ispirazione daperil suonel film di Patty Jenkins, soprattutto per il suo grande spirito di compassione che ha spesso dimostrato quando era in vita. Durante una recente intervista a Vanity Fair, Galha raccontato di aver visto un documentario sulla Principessanel periodo in cui si stava preparando per interpretarePrince ed è stata colpita dalle sue qualità: "Ricordo di ...

