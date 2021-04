Wolfsburg-Bayern Monaco | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 aprile 2021) Wout Weghorst cercherà di guadagnare per ilcontro una squadra delche manca ancora a Robert Lewandowski sabato. Il calcio d’inizio diè previsto per domani sabato 16 aprile 2021 alle 14.30.: a che punto sono le due squadre? Weghorst ha segnato 17 gol in Bundesliga nel 2018/19, 16 la scorsa stagione e 18 finora in questa stagione. L’olandese ha segnato una volta in cinque incontri con il.Ilha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite casalinghe di Bundesliga: un record per il club. I Lupi sono, comee Francoforte, imbattuti in casa in Bundesliga di questa stagione (9 ...