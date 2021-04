Wheel of Fortune and Fantasy in concorso al Far East Film Festival 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) La Tucker Film circuiterà il Film giapponese di Hamaguchi Ryusuke, Wheel of Fortune and Fantasy, nelle principali sale italiane durante le giornate del Far East Film Festival 2021. Non sono tre episodi quelli che compongono Wheel of Fortune and Fantasy (La ruota della fortuna e della fantasia), Film di Hamaguchi Ryusuke che sarà in concorso al Far East Film Festival 2021. Sono tre movimenti, come se la sceneggiatura fosse musica. Tre splendide partiture cinematografiche dedicate alle conseguenze dell'amore e del destino. Quanto può influire sulla nostra vita un semplice imprevisto? ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021) La Tuckercircuiterà ilgiapponese di Hamaguchi Ryusuke,ofand, nelle principali sale italiane durante le giornate del Far. Non sono tre episodi quelli che compongonoofand(La ruota della fortuna e della fantasia),di Hamaguchi Ryusuke che sarà inal Far. Sono tre movimenti, come se la sceneggiatura fosse musica. Tre splendide partiture cinematografiche dedicate alle conseguenze dell'amore e del destino. Quanto può influire sulla nostra vita un semplice imprevisto? ...

