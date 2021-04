WhatsApp | altra batosta con l’ultimo aggiornamento | tutte le novità

(Di venerdì 16 aprile 2021) Spunta un’su, conche presenterà non pocheper gli utenti. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.continua a perdere utenza e le ultimelanciate dall’di Telegram rischiano di produrre un nuovo calo di utenti sull’applicazione. Infatti l’applicazione di Pavel Durov sta sperimentando nuove funzioni per raggiungere L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AlePol65_2 : RT @Morelembaum1: Io di giorno: stasera a letto presto! Io di sera: ricerche inutili Google ?? whatsapp ?? Twitter ?? monologo amletico ??… - LisaLiveNLearn : RT @Morelembaum1: Io di giorno: stasera a letto presto! Io di sera: ricerche inutili Google ?? whatsapp ?? Twitter ?? monologo amletico ??… - boia_er : RT @Morelembaum1: Io di giorno: stasera a letto presto! Io di sera: ricerche inutili Google ?? whatsapp ?? Twitter ?? monologo amletico ??… - michelecogni : RT @Morelembaum1: Io di giorno: stasera a letto presto! Io di sera: ricerche inutili Google ?? whatsapp ?? Twitter ?? monologo amletico ??… - 79_Alessio : RT @Morelembaum1: Io di giorno: stasera a letto presto! Io di sera: ricerche inutili Google ?? whatsapp ?? Twitter ?? monologo amletico ??… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp altra

... di cui una a colori risalente al 1890, e l'del pittore francese del XVIII Remond. La ...ed eventi via Port'Alba 30 " 80134 Napoli (centro Antico) telefono +39 081 549 9953 " 3404230980+...Ma la realtà è un'. Ci descrive un quadro a tinte fosche in cui le grida d'aiuto " fosse anche ... Condividi: TweetTelegram StampaInterventi e denunce dei carabinieri del Nas a Perugia e Terni. In due si erano fatti passare per avvocati e avere la somministrazione ...Su App Store è disponibile la nuova versione di WhatsApp con alcune interessanti novità. Ecco tutti i dettagli dell'aggiornamento.