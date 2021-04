WebCam Meteo di Nordfjordhjort, siamo nella Norvegia occidentale. Paesaggi incantati (Di venerdì 16 aprile 2021) Ci troviamo nella Norvegia centrale, in prossimità dei fiordi della costa occidentale. Il clima è oceanico, con medie pluviometriche di circa 3000 millimetri all’anno. E’ evidente che da queste parti, sia pioggia che neve possono cadere imponenti. L’area è quasi disabitata dagli umani, ma ha una ricchissima fauna selvatica. L'articolo proviene da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Ci troviamocentrale, in prossimità dei fiordi della costa. Il clima è oceanico, con medie pluviometriche di circa 3000 millimetri all’anno. E’ evidente che da queste parti, sia pioggia che neve possono cadere imponenti. L’area è quasi disabitata dagli umani, ma ha una ricchissima fauna selvatica. L'articolo proviene daGiornale.

Advertising

firenzemeteoit : Mappe #meteo #anomalie #temperature della #Terra. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe #previsione #meteo,… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #temperature #massime in #Italia. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe #previsione #meteo, #webcam e… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #temperature #minime e #massime in #Europa. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe #previsione #meteo,… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #anomalie di #temperatura a #850 #hPa in #Europa . Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe #previsione… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #precipitazioni previste per oggi (16-04-2021) in #Italia. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe… -

Ultime Notizie dalla rete : WebCam Meteo Aprile da brivido: nevica ancora sui paesi dell'alta Valsesia Foto da Webcam. Valsesia . Neve anche a Bielmonte Stesso scenario anche a Bielmonte, con la ... Oggi tempo ancora nuvoloso e piovoso Le previsioni meteo indicano per oggi una giornata che sembra da fine ...

Meteo Dolomiti, nevicate eccezionali. In quota 4 metri di neve Questa una selezione di webcam di stamattina.

Webcam Buggerru - Webcam Meteo Nessuna webcam disponibile a Buggerru.

Webcam Genova Quarto dei Mille - Webcam Meteo © 2021 ilMeteo s.r.l. - P.IVA 05184350287 - Iscrizione registro delle imprese di Padova, 10/01/2019 numero R.E.A. 449669 - Privacy policy ...

Foto da. Valsesia . Neve anche a Bielmonte Stesso scenario anche a Bielmonte, con la ... Oggi tempo ancora nuvoloso e piovoso Le previsioniindicano per oggi una giornata che sembra da fine ...Questa una selezione didi stamattina.Nessuna webcam disponibile a Buggerru.© 2021 ilMeteo s.r.l. - P.IVA 05184350287 - Iscrizione registro delle imprese di Padova, 10/01/2019 numero R.E.A. 449669 - Privacy policy ...