Wall Street | nuovi record per Dow Jones e S&P 500

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di, con il Dowche sale dello 0,48% a 34.200 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.180 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,18%); con analoga direzione, senza direzione l’S&P 100 (+0,17%). Imassimi storici raggiunti dal Dowe dall’S&P 500 sono stati propiziati dalle trimestrali positive di molte aziende, tra cui Morgan Stanley in scia alle altre grandi banche statunitensi. Rinnovato l’ottimismo per un significativo rimbalzo economico. Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori materiali (+1,23%), finanziario (+0,64%) e utilities (+0,52%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow ...

