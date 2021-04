Volotea nel consorzio spagnolo per l’aereo elettrico (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consorzio formato da Volotea, Air Nostrum e Dante Aeronautical ha sottoposto al ministero spagnolo dei Trasporti, Mobilità e Agenda Urbana (Mitma) un progetto di elettrificazione della flotta, nel contesto del Programma di Supporto al Trasporto Sostenibile e Digitale del Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza. L’iniziativa si prefigge la riconversione e l’elettrificazione delle flotte di aeromobili di corto e medio raggio, al fine di ottenere un trasporto aereo regionale più sostenibile in Spagna, contribuendo alla coesione territoriale tramite il miglioramento delle comunicazioni delle zone periferiche in modo particolare, delle isole. Il progetto propone la riconversione e l’elettrificazione delle flotte di aeromobili in servizio al fine di renderli al 100% elettrici. Lo scopo abbraccia la progettazione, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Ilformato da, Air Nostrum e Dante Aeronautical ha sottoposto al ministerodei Trasporti, Mobilità e Agenda Urbana (Mitma) un progetto di elettrificazione della flotta, nel contesto del Programma di Supporto al Trasporto Sostenibile e Digitale del Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza. L’iniziativa si prefigge la riconversione e l’elettrificazione delle flotte di aeromobili di corto e medio raggio, al fine di ottenere un trasporto aereo regionale più sostenibile in Spagna, contribuendo alla coesione territoriale tramite il miglioramento delle comunicazioni delle zone periferiche in modo particolare, delle isole. Il progetto propone la riconversione e l’elettrificazione delle flotte di aeromobili in servizio al fine di renderli al 100% elettrici. Lo scopo abbraccia la progettazione, ...

Advertising

DividendProfit : Volotea nel consorzio spagnolo per l’aereo elettrico - LucaGorrasi : E’ arrivato il momento di vedere tutti i 4 progetti in gara nel contest di Volotea #Volotea4Veneto. @volotea… - MariaRosaPavane : RT @CMVenezia: Far vincere il nostro territorio nel contest di @volotea che mette in palio 90 mila euro per il restauro di un'opera d'arte… - CMVenezia : Far vincere il nostro territorio nel contest di @volotea che mette in palio 90 mila euro per il restauro di un'oper… - SimonVenturini : Il parco di Villa Pisani a #Stra è in concorso per aggiudicarsi 90mila euro per il suo restauro Quattro le realtà… -

Ultime Notizie dalla rete : Volotea nel Volotea nel consorzio spagnolo per l'aereo elettrico Il consorzio formato da Volotea, Air Nostrum e Dante Aeronautical ha sottoposto al ministero spagnolo dei Trasporti, Mobilità e Agenda Urbana (Mitma) un progetto di elettrificazione della flotta , nel contesto del Programma ...

CRTCU - TRENTO * VACANZE ESTATE 2021: " LA RIPARTENZA DEL TURISMO, LE REGOLE PER RICOMINCIARE A VIAGGIARE " Volotea riconosce al cliente il rimborso completo del biglietto in caso di risultato positivo a un ...attraverso il sito www.viaggiaresicuri.it di eventuali richieste specifiche per l'ingresso nel ...

Volotea nel consorzio spagnolo per l’aereo elettrico (Teleborsa) - Il consorzio formato da Volotea, Air Nostrum e Dante Aeronautical ha sottoposto al ministero spagnolo dei Trasporti, Mobilità e Agenda Urbana (Mitma) un progetto di elettrificazione dell ...

Caselle Aeroporto, approvato il Progetto di Bilancio Consolidato 2020 del Gruppo SAGAT Traffico passeggeri in forte calo (-64,4%) rispetto al 2019 per l’impatto della pandemia da Covid-19 e conseguente riduzione dei principali indicatori ...

Il consorzio formato da, Air Nostrum e Dante Aeronautical ha sottoposto al ministero spagnolo dei Trasporti, Mobilità e Agenda Urbana (Mitma) un progetto di elettrificazione della flotta ,contesto del Programma ...riconosce al cliente il rimborso completo del biglietto in caso di risultato positivo a un ...attraverso il sito www.viaggiaresicuri.it di eventuali richieste specifiche per l'ingresso...(Teleborsa) - Il consorzio formato da Volotea, Air Nostrum e Dante Aeronautical ha sottoposto al ministero spagnolo dei Trasporti, Mobilità e Agenda Urbana (Mitma) un progetto di elettrificazione dell ...Traffico passeggeri in forte calo (-64,4%) rispetto al 2019 per l’impatto della pandemia da Covid-19 e conseguente riduzione dei principali indicatori ...